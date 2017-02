Gaema faz vistoria às obras da antiga Vila Militar e DOA

Promotora do Gaema passou a manhã desta quinta-feira, 9, em Bertioga

A promotora de Justiça do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente (Gaema), Flávia Maria Gonçalves visitou as obras do Complexo Sócio Cultural, Esportivo e de Saúde e a nova sede da Diretoria de Operações Ambientais (DOA), na manhã desta quinta-feira, 9. Diretores e engenheiros da Sobloco e secretários da prefeitura de Bertioga participaram da vistoria.

As obras são fruto de um acordo entre a Riviera de São Lourenço, a prefeitura de Bertioga e o Ministério Público, que resultou no desembargo de terrenos. Segundo a promotora Flávia, a visita faz parte de um cronograma de fiscalização do acordo. “O objetivo é constatar, numa segunda visita se o cronograma está sendo cumprido. Por enquanto, de acordo com o relatórios apresentados, está tudo dentro do esperado. Ainda vamos acompanhar os acabamentos e a finalização das obras, mas a expectativa é de que tudo seja cumprido com o que foi acordado”, explicou.

Até lá serão diversas visitas, já que a previsão é de que todas as obras sejam entregues em um ano e nove meses. Na antiga Vila Militar, no bairro Chácaras, serão instaladas quadras esportivas, pista de skate e de caminhada, sanitários e vestiários, arquibancadas poliesportivas e society e portaria. No mesmo local será construída uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e um Centro de Referência e Assistência Social (Cras). Já a DOA será implantado na avenida Thomé de Souza, no bairro Maitinga, com mobiliário.

Para o secretário de Obras e Habitação, Luis Carlos Rachid, a manutenção do equipamentos é uma meta do governo. “O prefeito Caio Matheus já está avaliando as potencialidades da área, para garantir que se mantenha. Fazer é algo importante, mas mantê-lo, e com qualidade, é uma meta que o prefeito pretende e fará sem dúvida nenhuma”, declarou.

Foto: Marcos Pertinhes/PMB