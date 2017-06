MP quer garantia de acesso às praias do Rabo do Dragão

Contratos de concessão da prefeitura para sociedades de condomínios não podem impedir acesso às praias Tijucopava, São Pedro, Iporanga e Taguaíba

O Ministério Público recomendou à prefeitura de Guarujá e a quatro sociedades privadas, detentoras de concessões para administrar o uso das praias da região conhecida como Rabo do Dragão, que garantam o acesso às praias e ao mar pela comunidade.Abrange a recomendação as praias Tijucopava, Sítio São Pedro, Iporanga e Taguaíba, cercadas por condomínios residenciais de alto padrão.

Apesar do acesso a estas praias ser legalmente garantido, o Ministério Público recebe constantes reclamações quanto às dificuldades no acesso pela comunidade. A proteção do meio ambiente e administração dos locais foram concedidas a quatro entidades por meio de contratos de concessão administrativa de uso de bem público foram celebrados no ano de 2000 com a prefeitura. As entidades detentoras são:Sociedade Amigos do Sítio Tijucopava (SASTI); Sociedade Amigos do Sítio Taguaíba (SASIT); Sociedades dos Amigos do Iporanga (SASIP); e Associação dos Amigos da Reserva Ambiental do Sítio São Pedro (Sampedro).

Pela recomendação do procurador Thiago Lacerda Nobre, a prefeitura deverá fiscalizar as sociedades concessionárias para que estas não impeçam o acesso da comunidade às praias e ao mar, independente do meio de locomoção, respeitado o número de vagas para visitantes de cada condomínio. O procurador indicou que, em 90 dias, as sociedades se regularizem e se inscrevam no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA), como prevê a resolução 006 do Conselho Nacional do Meio-Ambiente (Conama).

Pelo Ministério Público, cabe à prefeitura a fiscalização sobre as recomendações feitas às entidades. À municipalidade também foi solicitado que, em um prazo de 30 dias, defina um órgão municipal para atuar como ombdusman (defensor do povo) quanto aos relatos de abusos por parte das concessionárias, além de mediar os problemas reportados quanto ao acesso às praias. Outro pedido do MP é que a prefeitura consulte o Grupo de Integração de Gerenciamento Costeiro e o Departamento de Zoneamento Territorial, do Ministério do Meio-Ambiente, dentro de 60 dias, para analisar se será preciso adaptar a lei municipal 5434/97, que instituiu áreas de especial interesse ambiental.

Conforme destacou o procurador, diferentes artigos da constituição e leis ordinárias são desrespeitados em caso de privação do acesso às praias, por exemplo, o artigo 20 da Constituição, que define as praias marítimas como patrimônio da União e merecem atenção especial como parte integrante do meio ambiente saudável (art. 225 da Constituição).

As praias são bens públicos de uso comum do povo e seu acesso é livre e assegurado a todos, como disposto ainda na Lei 7661/88 e o Decreto 5300/04, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que explicitam que só podem ter acesso vedado aos trechos de praia de interesse da “segurança nacional” ou àqueles protegidos por legislação específica, como as praias em áreas de preservação e parques estaduais e federais.

Nobre cita ainda o artigo 10º da lei 7.661/88 que prevê a proibição de urbanização ou qualquer outra forma de utilização do solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado à praia e ao mar. O direito social de todos os cidadãos ao lazer, previsto no artigo 6º da CF, também foi mencionado na recomendação à prefeitura e às sociedades.

O procurador cita também a lei municipal 5300/2004, que previa que a prefeitura, junto com as sociedade privadas e os órgãos ambientais, definiriam as áreas de servidão de passagem dos condomínios para o acesso à praia em um prazo de dois anos.

Por meio de nota, a prefeitura de Guarujá informou que “irá proceder a fiscalização do local, anotando-se que existe em âmbito municipal, o trabalho de ouvidoria em que o cidadão poderá efetuar suas reclamações e obter suas soluções junto ao Poder Público”.

Foto: Pedro Rezende