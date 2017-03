Jovem transportava, em ônibus, explosivos, munições, fuzil e colete à prova de balas

Uma garota de apenas 23 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal ao tentar transportar uma mala com um fuzil, centenas de munições, explosivos e colete à prova de balas, dentro de um ônibus rodoviário. A carga veio de Curitiba, no Paraná, e a jovem foi detida no km 525 da rodovia Régis Bittencourt, próximo ao município de Barra do Turvo, no interior de São Paulo.

A apreensão foi realizada na terça-feira, 7, na linha regular com destino à São Paulo. A suspeita da polícia é de que o material seria utilizado por quadrilhas especializadas em roubos a caixas eletrônicos.

No total, haviam 4,5 kg de explosivos usados para demolição de prédios, 100 metros de cordel detonante, 100 espoletas, 13 estopins hidráulicos, um fuzil calibre 556 da marca Colt (produzido nos Estados Unidos), 324 munições para calibre 556 e uma para calibre 762, um colete tático, um coldre tático e dois carregadores para fuzil 556.

A suspeita admitiu saber o que tinha na mala e afirmou que receberia R$ 1.000 pelo transporte da carga. De acordo com a PRF, a jovem foi para Curitiba só para buscar essa mala, com todo esse material, para retornar a São Paulo.

A jovem, com identidade não revelada, foi presa e responderá por porte ilegal de arma e explosivos. O crime foi registrado na Delegacia Sede de Registro.

Foto: Reprodução/TV Tribuna