Garoto de 10 anos eletrocutado é internado em Santos

Foto: Arquivo/Edmilson Duarte

Marina Aguiar

Valter Santos Lima, 10 anos, foi atingido por um fio de alta tensão enquanto jogava bola com amigos no bairro São Manoel, em Santos. O acidente aconteceu por voltar das 18 horas de segunda-feira, 26, em frente a escola municipal José Azevedo Junior.

De acordo com o presidente da Sociedade de Melhoramentos do Bairro São Manoel, Edmilson de Almeida Duarte, um rapaz estava empinando pipa próximo a partida de futebol dos meninos e acabou cortando o fio principal. “O fio atingiu duas crianças, mas caiu no pé do Valtinho, que sentiu a descarga e ficou inconsciente por alguns instantes”, explicou.

Duarte explicou que os moradores chamaram o Samu, mas demorou muito. “Foi aí que pegamos ele e levamos para a UPA do Jardim Casqueiro, mas estava fechada. Então levamos ele para a Santa Casa, onde está internado”, declarou.

O menino teve queimadura de 3º grau e deve passar por cirurgia, pois teve os dedinhos do pé grudados.