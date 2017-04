GCM apresenta pacote de políticas públicas para o combate à violência doméstica

A Guarda Civil Municipal de São Sebastião (GCM), a Associação de Amparo à Mulher Sebastianense (AAMS) e o Conselho Municipal da Condição Feminina definiram, durante reunião realizada na última semana, uma parceria entre as entidades para combater a violência doméstica. Desde o início do ano, a Guarda vem atendendo inúmeras Medidas Protetivas – ações designadas pelo Poder Judiciário para a proteção de vítimas deste tipo de crime.

Diante do cenário municipal, a corporação entendeu a necessidade de se criar uma política pública, a fim de buscar a redução do número de casos. Na ocasião, o comandante da GCM Edgar Celestino apresentou o programa Patrulha Maria da Penha, que consiste em uma viatura específica, com agentes treinados para este tipo de ocorrência. Celestino informou ainda que a viatura ficará à disposição para o atendimento às mulheres.

Outra ação que vem sendo realizada pela GCM é o curso de Defesa Pessoal Feminina. A atividade ocorre desde março e será contínua, como explica o comandante: “Esta iniciativa permitirá que as mulheres sebastianenses se defendam em casos de agressão, possam identificar um possível agressor e até, dependendo do caso, fugir para pedir ajuda”.

Um aplicativo está em desenvolvimento para auxiliar as vítimas de violência doméstica. O Botão do Pânico emitirá um sinal que será enviado à central da corporação, que imediatamente encaminhará uma viatura ao local da ocorrência, por meio do GPS instalado no dispositivo.

A GCM apresentou um programa de recuperação para os agressores. Após estudos, diagnosticou-se que o agressor também necessita de cuidados, além do cumprimento da pena. Palestras, cursos e atividades serão ministradas para que o autor do crime se recupere, seja reintegrado à sociedade e não volte a cometer nenhum tipo de agressão.

Estiveram presentes na reunião, além do comandante da GCM Edgar Celestino, o subcomandante Fernando Barroso, o ouvidor Mauro Morando, a presidente da Associação de Amparo à Mulher Sebastianense Beth Chagas, a sua coordenadora Sandra Lourenço e conselheira do Conselho Municipal da Condição Feminina Priscila Siqueira.

São Sebastião

Da redação

Foto: André Santos