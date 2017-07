Guarujá reforça vacinação de adolescentes

Expectativa é imunizar jovens contra HPV, meningite do tipo C (Meningo C) e hepatite B na semana de 24 a 28 de julho

A vacinação de adolescentes será reforçada em Guarujá a partir de segunda-feira, 24. O município seguirá a recomendação da Secretaria de Estado da Saúde, que intensificará a imunização do grupo etário no período de 24 a 28 de deste mês. O objetivo é incentivar os jovens, principalmente meninos, à imunização. O governo do estado registrou baixa procura do serviço por adolescentes do sexo masculino, o que motivou a ação.

Para atender a demanda, o governo estadual enviará mais doses para a cidade. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de Saúde de Guarujá para imunizar o grupo contra HPV, meningite do tipo C (Meningo C) e hepatite B.

De acordo com a prefeitura, mesmo após o término desta campanha as Unidades de Saúde da Família (Usafas) estão orientadas a conversar com diretores de escolas para que continuem a orientar os alunos para a importância da vacinação e atualização das carteirinhas. A imunização prosseguirá durante todo o ano.

Para ser vacinado, o jovem precisa comparecer a uma das 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades da Saúde da Família (Usafas), obedecendo ao horário da sala de vacinas de cada unidade. O adolescente ainda deverá comparecer com o responsável, maior de idade, e apresentar documento de identidade com foto de ambos.

Confira quem pode ser vacinado:

HPV

Meninas entre 9 e 14 anos de idade

Meninos entre 11 e 14 anos de idade (ambos duas doses com intervalo de 6 meses)

Meningo C

meninos e meninas entre 12 e 13 anos de idade (dose única)

Hepatite B

A partir dos 9 anos de idade.

O esquema completo de imunização da hepatite B consiste de três doses

Foto: Renan Viana/ASCOM UEPA

