Globo da Morte é atração principal no Circo Miller

Primeira apresentação do circo em Bertioga acontece nesta sexta-feira, 23

Os artistas do circo Miller já chegaram em Bertioga. A primeira apresentação do grupo, que ficará um mês na cidade, acontece nesta sexta-feira, 23, às 20h30. O Globo da Morte, em que artistas fazem manobras em motocicletas dentro de uma jaula em forma de esfera de aço, é a principal atração para crianças, jovens e adultos.

O circo conta também com apresentações de wheeling (manobras de motocicletas individuais em terra), malabaristas, acrobatas, mágico, palhaços e show com personagens da Disney, Marvel e DC Comics. “Cada semana nós fazemos um show diferente, em uma apresentação nós trazemos o Hulk, Homem-Aranha, Batman, Homem de Ferro, Mulher-Gato e Capitão América; e em outra os personagens da Disney, como Mickey e Minnie. Nossa ideia é que as pessoas voltem e assistam a um show diferente”, explica a secretária do Miller, Alejandra Beatriz Arias.

As apresentações acontecerão diariamente às 20h30; às 18 horas e 20h30 aos sábados; e às 16 horas, 18 horas e 20h30 aos domingos, até o dia 24 de julho. os ingressos custam R$ 10 para crianças e R$ 15 para adultos, com flyer as crianças ganham desconto de R$ 5.

O circo, fundado há 10 anos, em Santa Catarina é criado por Luiz Rogério da Silva, ex-globista e domador de tigres. Silva vem de uma família circense do Rio Grande do Sul e decidiu fundar seu próprio circo após a proibição de animais em espetáculos no estado. Assim comprou os animais da família e passou a atuar em outros estados.

Hoje, com a Lei Federal 10.220, que proíbe a participação de animais em circos e similares em todo o território nacional, Silva vendeu o animais (camelos, dromedários e lhamas) para uma fazenda e foca na exibição dos artistas.

Foto: Reprodução/Facebook