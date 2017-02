Golfinho encontrado na Riviera comeu sacola plástica

Foto: Marina Aguiar

Marina Aguiar

Um golfinho foi encontrado morto nas águas da praia da Riviera de São Lourenço, no fim da tarde de segunda-feira, 30. O morador Adriano Costa estava surfando no local, quando o avistou e levou o animal para a areia. A suspeita era de que redes deixadas por pescadores teriam matado o golfinho, pois havia cortes no animal. Mas, o laudo da necrópsia realizada pelo Instituto Gremar revela que o animal se alimentou de detritos deixados no mar.

O procedimento foi realizado pela médica veterinária Raquel Beneton Ferioli com ajuda do estagiário Bruno Mella. Segundo a veterinária foi encontrada uma grande sacola plástica no esôfago do golfinho, que é da espécie sotalia guianensis, pesa 50 kg e mede 153 cm.

O mamífero foi resgatado pelo Instituto Gremar por volta das 9 horas da manhã de terça-feira, 31, após os funcionários da Sociedade Civil dos Amigos da Riviera de São Lourenço retirarem o animal da beira da água para que não fosse levado novamente pelo mar.

O Instituto Gremar é responsável pelo monitoramento ambiental, reabilitação de animais vitimados, cursos de capacitação profissional, atividades de educação ambiental em espaços formais e não formais e atendimento a emergências ambientais com fauna na Baixada Santista.

O Gremar integra o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), atividade desenvolvida dentro do licenciamento ambiental federal do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos, conduzida pelo IBAMA. Caso você aviste um animal marinho ferido, não toque, evite aglomerações e contate o Gremar imediatamente. Ligue (13) 3500-1469 / 7807-0948 / 0800 642 3341.