Grupo Descendentes de Rua é destaque no 20º Litoral Dance

Grupos encantaram o público ao longo da última semana

O Litoral Dance Festival comemorou seus 20 anos de realização e surpreendeu a todos com uma edição recheada de novidades. Promovido pela prefeitura de São Sebastião, em parceria com a Allegro Stúdio & Produções, o festival reuniu grupos de diversas partes do país, entre os dias 25 e 28 de maio, na Praça de Eventos, em uma estrutura especialmente montada para o festival, e no Teatro Municipal de São Sebastião.

Nesta edição especial, ao todo, foram inscritas cerca de 290 coreografias, divididas em 10 modalidades e categorias. A banca de júri foi formada por: Adenis Vieira, Jolles Salles e presidida por Eleusa Lourenzoni.

Entre as premiações especiais, o Grupo Descendentes de Rua de São Sebastião foi destaque entre as equipes que obtiveram as maiores médias do adulto profissional, com a coreografia New Feeling; acompanhados da Academia Alexan, na modalidade infanto-juvenil, com a coreografia Splish Splash.

As premiações especiais foram entregues aos seguintes participantes: como Destaque, o evento premiou a coreografia Don’t Stop, do grupo Kirbus; o prêmio Bailarino Revelação foi entregue a Vitor Dias, do Núcleo Artístico Virginia Úngari. Os grupos indicados para a eliminatória Word Ballet Competition foram os representantes da coreografia A Mar – Independence Oficinas Culturais de São Sebastião, e Todos por um só motivo, da Cia. de Dança Lailton Reis. As bolsas para os cursos com mestres do balé russo em São Paulo foram dadas aos bailarinos Anderson Souza e Cecília Silva, do Ballet Juliana Maia, de Divinópolis.

São Sebastião

Da redação

Fotos: Marcos Bonello/PMSS