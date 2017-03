Guararema abre Copa Desafio Rural de MTB 2017

Prova de MTB será no dia 2 de abril, no Guararema Parque Hotel e as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 28

A Copa Desafio Rural de MTB escolheu a cidade de Guararema para abrir o calendário 2017, no dia 2 de abril, às 9 horas. A arena da prova será dentro do Guararema Parque Hotel, e os organizadores esperam receber cerca de 400 atletas, entre amadores e profissionais. Dentre as presenças já confirmadas estão João Paulo Firmino, Lais Saes e Odair Pereira, atletas da Elite da equipe Scott Bikes, e a madrinha de prova Vivane Favery, campeã brasileira de XCM em 2015, dentre outras.

Para participar, os ciclistas podem escolher entre três categorias distintas, de acordo com a quilometragem e dificuldade técnica: as categorias Pro (55km) e Sport (45km), com altimetria e nível técnico (single tracks) desafiadores e a categoria Light (25km), com menor altimetria e sem trechos de single track com percurso somente de estradas abertas.

O Desafio Rural está presente na região de Guararema, com provas de MTB, desde 2012. A novidade para o calendário de 2017 será o foco competitivo. Antes os participantes tinham o objetivo de cumprir a quilometragem da prova dentro de determinado tempo para levarem a medalha. Agora, a prova propõe uma competição tradicional em que os cinco primeiros colocados subirão ao pódio e receberão troféus. Mas os organizadores garantem que o clima de descontração da prova será o mesmo e que todos que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas de participação.

Outro diferencial é o Ponto de Apoio da organização, montado em um lugar estratégico no percurso, com água, isotônico, frutas, kit de castanhas, bananinhas e paçoca, além de pontos exclusivos de água ao longo do trajeto.

O custo da inscrição é de R$140,00 e todo atleta recebe um kit com camiseta dry-fit, placa de identificação da bike com chip de cronometragem, seguro e outros brindes de apoiadores. As inscrições são feitas somente pelo site www.desafiorural.com e se encerram no dia 28 de março.

Foto: Divulgação