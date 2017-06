Praia de Guaratuba é classificada como ótima pela Cetesb

Classificação em relatório da Cetesb indicou a praia de Guaratuba, no extremo norte de Bertioga como ótima no ano de 2016

A praia de Guaratuba foi classificada como ótima no relatório “Qualidade das Praias Litorâneas no Estado de São Paulo”, feito pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O estudo realizado ao longo de 2016 e divulgado na última semana indica a maioria das praias de Bertioga como boas, somente a Enseada, no ponto avaliado próximo à rua Rafael Costábile, teve classificação regular. Em toda a Baixada Santista, foram medidas 71 estações de balneabilidade, sendo que 40 foram consideradas regulares.

Na cidade foram monitoradas quatro praias, com nove pontos de amostragem pela Cetesb. Os pontos das praias qualificados como bons, porque estiveram 12 meses próprias para banho foram: Boracéia (Colégio Marista); Boracéia; São Lourenço (junto ao morro); São Lourenço (rua 2); Enseada (Indaiá); Enseada (Vista Linda); e Enseada (Sesc). A classificação regular da Enseada no trecho da rua Rafael Costábile foi considerada regular por estar imprópria em janeiro, novembro e dezembro de 2016.

De acordo com o relatório da Cetesb, os resultados de 2016 melhoraram com relação ao ano anterior em quatro pontos: Guaratuba; Enseada (Indaiá); Enseada (Vista Linda); e Enseada (Sesc).

Para o secretario de Meio Ambiente de Bertioga, Marco Antônio Godoi, os estes bons resultados podem ser atribuídos às ações praticadas pela prefeitura. Disse ele: “Temos destaque para duas ações: a ampliação da rede coletora de esgoto e forças tarefas da Fiscalização Ambiental para que as residências e comércios façam suas conexões à rede implantada. Além disso, estamos intensificando as rondas nos bairros, onde o tratamento dos efluentes são pelo sistema fossa e filtro anaeróbico”.

O relatório completo de 2016, assim como dos anos anteriores, pode ser acessado no site da Cetesb, na área de publicações.

Foto: Natali Rosell