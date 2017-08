Guarujá abre 30 vagas para curso de vistoriador de container

As aulas serão oferecidas nas tardes de sábado, a partir do dia 12; as inscrições serão feitas no dia 9, no Centro de Atividades Educacionais e Comunitárias do bairro Maré Mansa

No Guarujá, começará em 12 de agosto um curso profissionalizante de vistoriador de container, com carga horária total de 24 horas. A Secretaria de Educação disponibilizará 30 vagas. As inscrições serão realizadas em 9 de agosto, no Centro de Atividades Educacionais e Comunitárias (Caec) Cornélio Pacheco, na rua do Bosque, s/nº, Maré Mansa.

Os interessados precisam ser maiores de 18 anos, ter o ensino médio completo, e apresentar cópia do RF e de comprovante de residência.

As aulas, práticas e teóricas, serão realizadas somente aos sábados, das 14 às 18 horas, abordando temas como a história do container, estrutura, armazenagem, certificações, técnicas de conferência e vistoria, entre outros aspectos.

A oferta do curso também será feita posteriormente nos outros seis Caecs, e, ao todo, 210 vagas serão disponibilizadas.

