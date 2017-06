Guarujá abre inscrições para Festival de Cinema

Produtores poderão participar da primeira edição do Guaru Curta Cine entre os dias 11 e 12 de agosto

Os amantes da sétima arte terão a oportunidade de mostrar seu talento na primeira edição do Festival Guaru Curta Cine. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, o festival tem como objetivo discutir, valorizar e difundir a importância do curta-metragem brasileiro, revelando o atual panorama do audiovisual regional. As inscrições para o festival (que acontece nos dias 11 e 12 de agosto), já estão abertas e prosseguem até o dia 14 do próximo mês.

Serão aceitas produções realizadas em qualquer período. Os curtas-metragens passarão a incorporar o acervo do festival, sob o compromisso de não serem divulgados e/ou utilizados para fins comerciais. Para esta edição, o Guaru Curta Cine contará com três mostras, sendo elas em modalidade nacional, regional e videoclipe. Ao todo, 20 filmes e 10 videoclipes serão selecionados.

Os interessados deverão se inscrever pela internet, através do portal da Prefeitura (www.guaruja.sp.gov.br), ou presencialmente na Secretaria de Cultura, que fica na Avenida Dom Pedro I, 350. No portal está disponível aos candidatos regulamento e ficha de inscrição, além das instruções para o cadastro online.

Para a inscrição presencial, será necessária a ficha de inscrição preenchida; mídia em formato MP4 entregue no CD ou pen drive com as obras inscritas; cópia em anexo dos documentos de identidade (RG) do realizador e/ou produtor do curta-metragem.

Foto: Reprodução/Internet