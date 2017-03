Guarujá abre mais de 200 vagas em cursos gratuitos nesta segunda-feira

Prefeitura oferece cursos de artesanato, canto e piano

A prefeitura de Guarujá abre nesta segunda-feira, 20, inscrições para os cursos de canto, piano e artesanato. São 215 vagas gratuitas, com iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura.

As inscrições deverão ser realizadas na sede da Secretaria, no Teatro Municipal Procópio Ferreira (Avenida Dom Pedro I, 350- Enseada), e também em pólos específicos, e terminam assim que as vagas forem preenchidas.

Os interessados devem comparecer das 9 às 17 horas e apresentar cópia do RG ou certidão de nascimento, além de comprovante de residência, uma foto 3×4 e o documento do responsável (caso seja menor de idade).

Confira as atividades e locais para inscrição:

– Canto – Princípios de Técnica Vocal

Vagas: 40

Endereço: Anfiteatro Ferreira Sampaio (Avenida Oswaldo Aranha, 800 – Jardim Maravilha- Vicente de Carvalho).

Faixa etária: 14 anos

– Canto Coral para 3ª Idade

Vagas: 10

Endereço: Centro de Atendimento à Terceira Idade – CATI (Avenida Adhemar Barros, 571 – Santo Antônio)

– Piano

Vagas: 15

Endereço: Teatro Municipal Procópio Ferreira (Avenida Dom Pedro I, 350 – Jardim Tejereba).

Faixa etária: 14 anos

– Artesanato

Vagas: 150

Endereço: – Centro de Guarujá (40 vagas) – Rua Benjamin Constant, 413 – Centro.

– Perequê (20 vagas) – Associação de Moradores Nova Perequê.

Obs: inscrições no local nas Terças feiras, das 14 às 17hs. Nos demais dias, apenas na Rua Benjamin Constant, 413 – Centro, Guarujá.

– Santa Cruz dos Navegantes (90 vagas) – Museu Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande.

Foto: Prefeitura de Guarujá