Guarujá disponibiliza 200 vagas em cursos superiores da Univesp

Interessados podem optar por quatro cursos de ensino á distância

A prefeitura de Guarujá firmou um convênio com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e disponibiliza 200 vagas em cursos superiores de ensino à distância para quem deseja cursar uma faculdade. Trata-se de uma parceria entre Secretaria de Educação de Guarujá e a Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação.

As inscrições já estão abertas e terminam no dia 10 de julho, para as disciplinas de engenharia da computação, engenharia de produção, matemática e pedagogia. Os interessados devem se inscrever somente pelo endereço eletrônico: www.vestibularunivesp.com.br. Não há limite de idade e a taxa de inscrição é de R$ 48,00. Para cada curso serão 50 vagas.

Para ingressar nos cursos, os candidatos precisam ter o Ensino Médio completo ou concluí-lo até o dia da matrícula (neste caso somente os estudantes que fazem o Ensino Médio na modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos). A prova do vestibular será realizada no dia 23 de julho, às 13 horas, com duração de 5 horas.

Serão 60 questões de língua portuguesa, matemática, ciências humanas e naturais, além de redação. No dia 20 de julho, o candidato poderá conferir o local da prova, a serem divulgados através do site e polos. A primeira lista de convocados sai no dia 8 de agosto. As matrículas serão realizadas entre os dias 9 e 11 de agosto para a primeira.

Grande parte do curso é realizada em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), uma plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem videoaulas, acesso ao material didático e bibliografia das disciplinas e tirar dúvidas do conteúdo com tutores.

Já os pólos são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas, discussões em grupo, trabalhos orientados por tutores. Também poderão solicitar serviços de secretaria acadêmica, assim como tirar suas dúvidas sobre o AVA. Em Guarujá, o pólo será na Biblioteca Municipal Geraldo Ferraz, na Rua Ceará s/n, em Vicente de Carvalho.

