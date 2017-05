Guarujá doa óculos durante campanha do Fundo Social

Interessados em conseguir um óculos precisam comprovar baixa renda e possuir atestado de oftalmologista

O Banco de Óculos do Fundo Social de Solidariedade de Guarujá está doando óculos para aqueles que necessitam e não têm condições para comprar. A iniciativa, em parceria com o Lions Club Guarujá, exige comprovante de baixa renda e atestado de um oftalmologista.

As armações são doadas pelos munícipes e as lentes são adquiridas pelo Lions. A parceria realiza por mês, 15 doações de óculos. Os interessados devem comparecer ao Fundo Social de Solidariedade de Guarujá, na Rua Cavalheiro Nami Jafet, 549 (Centro), de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 16 horas, para realizar o agendamento com a assistente social, a fim de comprovar renda.

A receita do oftalmologista precisa ser do Sistema Único de Saúde (SUS). O processo para adquirir os óculos dura, em média, duas semanas. Além disso, o Fundo Social busca parcerias para um novo projeto: Guarujá e Sua Nova Visão. “É uma parceria com empresários de óticas da Cidade para doação de armações novas e adequadas para o rosto de cada um”, explica a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Edna Suman.

Foto: Reprodução/Internet