Guarujá lança edital para demolição de antigos quiosques da Enseada

Ação de demolição segue acordo com a União, que cobra da municipalidade que a faixa de areia seja liberada

A demolição dos antigos quiosques da praia da Enseada, em Guarujá, foi anunciada na edição do Diário Oficial de quarta-feira, 12,por meio do edital de licitação de concorrência pública n.º 02/2017. A ação segue um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) feito entre a prefeitura e a União, que cobra da municipalidade que a faixa de areia seja liberada.

O edital na íntegra e seus anexos estão disponíveis gratuitamente no site www.guaruja.sp.gov.br, no link licitações; ou na Diretoria de Compras e Licitações (mediante o recolhimento da taxa de R$ 25, referente aos custos de reprodução), na avenida Santos Dumont, 800, no 1º andar, entre o período de 14 de julho até 14 de agosto de 2017.

A licitação prevê que as vistorias técnicas deverão ocorrer até o dia 15 de agosto desse ano. Os envelopes nº 1 e 2 com as propostas serão recebidos pela Diretoria de Compras e Licitações no dia 16 de agosto próximo, até as 9h30, quando também ocorrerá a abertura do certame.

Novos quiosques

A prefeitura de Guarujá informa que a revitalização dos novos quiosques, localizados na avenida Miguel Estéfano, está sob a responsabilidade de uma construtora contratada pela Associação dos Quiosqueiros. A partir do momento em que a obra estiver pronta – o que deverá ser oficialmente comunicado à prefeitura – caberá à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (Seinfra) o envio de engenheiros para a realização de uma vistoria final no local.

Caso constatem quaisquer itens na construção que não cumpram com os pontos determinados pelo projeto, a pasta responderá com uma solicitação de correção. Vale ressaltar que a Seinfra já constatou problemas no processo de estruturação dos quiosques, tais como tetos e luminárias, e notificou a entidade.

Foto: Arquivo/PMG