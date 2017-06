Guarujá lança o selo Cidade Amiga do Ciclista

Iniciativa será lançada no dia 2 de julho em meio às homenagens de aniversário de Guarujá

A prefeitura de Guarujá lança, no próximo domingo, 2, o selo Guarujá – Cidade Amiga do Ciclista, entre as homenagens ao aniversário da cidade (30 de junho). O projeto, de autoria da Associação dos Proprietários de Meios de Hospedagem do Guarujá (Aprohot), abrange turismo, saúde, esporte, mobilidade urbana, meio ambiente, ONG’s, Guardas Municipais, Polícia Militar e outros.

A iniciativa pretende trazer visibilidade a Guarujá como opção ao turista ciclista, que busca vias de acesso apropriadas para pedalar com segurança. A cidade caracteriza-se pelo relevo plano em quase sua totalidade, com 23,7 km já delimitados exclusivamente para o ciclista. Destes, 10,6 km na orla das praias da cidade oferecem segurança, conforto e vista das belezas naturais.

Hoje, existem em torno de nove grupos de pedal que fazem passeios semanais na cidade, diurnos e noturnos. Cerca de 10.000 ciclistas fazem intercâmbio entre as cidades de Guarujá, Santos e Bertioga diariamente por meio das balsas de interligação, em direção aos seus postos de trabalho.

A concentração dos ciclistas participantes será realizada na Praça Expedicionários, Praia das Pitangueiras, às 9 horas. O evento inclui sorteios de brindes, DJ, danças e oficina gratuita para as bikes. O projeto conta com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarujá (CDL), Escola Internacional Nova Geração, Espaço Relax Spa, Guarujá Convention & Visitors Bureau, Grupo Ciclismo de Itapema, Gráfica Usky, Informativo Fala Pedal, Lions Club Guarujá Sul e prefeitura de Guarujá.

Foto: Reprodução/Internet