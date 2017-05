Guarujá oferece 270 vagas para cursos do Via Rápida Emprego

Cidade oferece cursos de Bartender, Camareira, Garçom, Eletricista, Assistente de Logística, entre outros

A Secretaria Municipal de Educação de Guarujá abriu mais de 200 vagas nesta terça-feira, 2, para cursos gratuitos do Via Rápida Emprego. O programa do Governo do Estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, vai oferecer 270 vagas.

O Via Rápida Emprego conta com uma unidade móvel, uma carreta equipada com laboratórios que atenderá os cursos de Bartender, Barman, Camareira e Garçom, num total de 60 vagas.

Outras 210 vagas serão disponibilizadas nos cursos fixos que acontecem nos Centros de Atividades Educacionais e Comunitárias (Caecs), com 30 vagas cada um. Dentre os cursos estão os de Eletricista, Assistente de Logística, Recepção e Atendimento, Informática Básica, Vendedor de Comércio Varejista, Panificação e Vistoria de Container.

Os cursos têm duração de até três meses. As vagas são destinadas para pessoas maiores de 16 anos, alfabetizadas e que residam no Estado de São Paulo. É dada a prioridade aos candidatos que estejam desempregados, com maior idade, baixa escolaridade e pessoas com maiores encargos familiares.

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Programa Via Rápida Emprego: (http://www2.viarapida.sp.gov.br/viarapida/cadastrese.jsp) e também nos Caecs, das 8 às 11 horas e das 14 às 18 horas. Os interessados devem levar os documentos pessoais (RG e CPF).

Foto: Edson Lopes Jr.