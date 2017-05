Guarujá oferece curso gratuito de vistoria de container

Inscrições para a segunda turma do curso podem feitas nesta sexta-feira, 12

A prefeitura de Guarujá abre, somente nesta sexta-feira, 12, as inscrições para o curso gratuito de vistoria de container. O objetivo é auxiliar quem precisa conquistar uma vaga de emprego junto aos terminais portuários. O município de Guarujá está localizado na margem esquerda do maior porto da América Latina, o Porto de Santos.

Serão disponibilizadas 30 vagas e os interessados devem se inscrever das 8 às 11 horas, no Centros de Atividades Educacionais e Comunitárias (Caec) Carlos César Fernandes Garcia, na rua Iracema, s/n, Enseada. Para realizar a matrícula é necessário ter mais de 18 anos, além de possuir o ensino médio completo, e apresentar a cópia do RG e comprovante de residência. Ao longo do ano, o curso passará pelos sete Centros de Atividades Educacionais e Comunitárias (Caecs) da cidade. Ao todo serão 210 vagas.

O curso

As aulas no Caec Carlos César começam no próximo dia 16, todas às terças e quintas, das 19 às 21 horas. O curso será apostilado e terá carga horária de 24 horas, entre aulas práticas e teóricas. No conteúdo, haverá temas como a história do container, estrutura, armazenagem, certificações, técnicas de conferência, vistoria, entre outros. As aulas são ministradas pelo professor Álvaro José da Nova, que há mais de 30 anos trabalha com inspeção de container.

