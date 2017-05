Guarujá pleiteia investimentos para a saúde

Em audiência com o secretário estadual da Saúde, David Uip, prefeito Válter Suman falou sobre a importância de um AME na cidade

Novos investimentos para a saúde foram solicitados pelo prefeito de Guarujá, Válter Suman, em audiência com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, David Uip. O encontro, realizado na quinta-feira ,4, teve posicionamento favorável aos pedidos.

Na oportunidade, Suman falou sobre a importância de o estado implantar um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) na cidade para atender gargalos regionais de especialidades clínicas e cirúrgicas de baixa complexidade. O prefeito justificou: “Temos uma população que precisa muito deste serviço, tão eficiente e elogiado em outros municípios. O meu desejo é que possamos conseguir uma unidade em Vicente de Carvalho”.

Outros pedidos também foram feitos ao secretário estadual, como recursos da ordem de R$ 6 milhões a serem investidos na reforma de unidades. Disse: “Esse montante vai nos ajudar a reformar as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) do Jardim Boa Esperança e também da Enseada”. O prefeito pediu ainda um auxílio mensal de R$ 2 milhões para custeio do PAM Rodoviária.

O prefeito Válter Suman se diz otimista ante ao posicionamento favorável do secretário David Uip com relação às demandas. Ele finalizou: “Ele entendeu que as solicitações são legítimas e nos garantiu todo apoio para a efetivação dos nossos pleitos”.

Guarujá

Da redação

Foto: Roberto Sander/PMG