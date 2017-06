Guarujá promove pré-conferência de saúde no Sindserv

O encontro acontece nesta terça-feira, 13, a partir das 17 horas, no Sindserv Guarujá

A Secretaria de Saúde de Guarujá realiza nesta terça-feira, 13, a quarta pré-conferência de saúde no auditório do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura de Guarujá. A reunião visa os moradores da região do Jardim Boa Esperança e entorno.

O encontro no sindicato, localizado na rua Manoel Hipólito do Rego, 84, em Vicente de Carvalho, está prevista para o período das 17 às 19 horas.

O mês de junho contará com mais uma pré-conferência, no dia 20, desta vez com foco nos moradores da Enseada. O evento será no Teatro Procópio Ferreira (avenida Dom Pedro I, 350 – Tejereba). As pré-conferências antecedem a XII Conferência Municipal de Saúde, que acontece nos dias 21 e 22 de julho.

Entre os objetivos das pré-conferências estão a discussão de propostas de melhorias na saúde do município e escolher os delegados da conferência municipal, que são votados pela plenária. Pelas reuniões também são coletadas propostas para a melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS), de forma a garantir a participação popular.

Os dois primeiros encontros atenderam a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde, que está otimista com a adesão. O convite para todas as pré-conferências são publicados, em forma de edital, no Diário Oficial do Município.

Foto: Hygor Abreu/PMG