Guarujá promove Semana dos Museus a partir de terça-feira

Palestras, teatro e música farão parte da programação da semana

A 15ª Semana dos Museus chega ao Guarujá na próxima terça-feira, 16. A Semana é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que acontece todo ano em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. No município, a programação segue até sexta-feira, 19, no Museu Histórico da Fortaleza da Barra Grande (Rua Messias Borges, s/n – Santa Cruz dos Navegantes).

Na terça-feira, 16, a partir das 9h30, acontece a abertura oficial da Semana, com a banda musical da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea. O primeiro dia também é marcado pela palestra do coronel Elcio Rogério Secomandi, professor emérito da Universidade Católica de Santos, e o lançamento de seu livro, Educação Patrimonial Fortes e Fortalezas. Fechando as atividades do dia, o artista Ivan Di Ferraz realiza a intervenção Canto, Cantiga e Conversa.

Na quarta-feira, 17, às 9 horas, a diversão fica garantida pelo Grupo Sorrisalhaço. A partir deste dia até o encerramento da Semana, dia 19, os visitantes poderão participar de uma série de atividades, das 9 às 17 horas. Oficinas lúdicas, visitas monitoradas pelo quartel, capela e trilha, pintura de rosto e oficinas de dobraduras são as atividades desenvolvidas.

Já quinta-feira, 18, a Banda Musical de Guarujá se apresenta, explorando diferenciado repertório. Na sexta-feira, 19, às 14 horas, o encerramento é marcado pela apresentação do Coral Municipal de Guarujá e pela intervenção teatral do artista Alexandre Camilo.

A peça Um forte forte!: Fatos e Lendas da Fortaleza de Santo Amaro reconta ludicamente a história da fortificação, erguida em 1583. Camilo explica que, depois de grande pesquisa reuniu fatos importantes e lendas que não são muito conhecidas. “Participar da Semana dos Museus é uma grande honra. Os museus são aparelhos públicos essenciais para criarmos a relação com a nossa história”, disse.

Foto: Divulgação