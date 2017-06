Guarujá prossegue com Festão Junino

As atrações musicais, quadrilhas e comidas típicas serão retomadas nesta quinta-feira, 22, em várias praças, sendo o palco principal no Guaibê

Os tradicionais festejos juninos de Guarujá serão retomados nesta quinta-feira, 22, em várias praças da cidade e, como palco principal, o estacionamento do Ginásio do Guaibê com shows gratuitos.

No Festão Junino, o público pode conferir as barracas com comidas e bebidas típicas, parque de diversões,apresentação de quadrilhas e sorteio de brindes. As atrações acontecem das 19 horas à meia-noite.

O evento é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura. Confira a programação completa:

Estacionamento do Ginásio Guaibê (avenida Santos Dumont, 420 – Jd. Santo Antonio)

22/06 – Grupo de Dança: Cia Conexão Bahia, KarnaKids, Ritmo Quente, Love Dance. Atração musical: ChrystianBusciolano

23/06 – Grupo de Dança: The King’sCrew, Cia Sensação. Atrações musicais: Exaltasamba e Marquinhos do Sensação

24/06 – Grupo de Dança: Cia Gingado, Grupo Detona. Atrações Musicais: Ricardinho e Doce Encontro

25/06 – Grupo de Dança: Cia Gingado, Conexão Bahia. Atrações Musicais: Empurra Ai e Katinguelê.

29/06 – Grupo de Dança: Estúdio A, Ritmo Quente, Gingado, Swing Legal. Atração musical: ChrystianBusciolano

30/06 – Grupo de Dança: Ritmix, Cia Sensação, Conexão Bahia, KarnaKids, The King’sCrew. Atração musical: Montilla Com Mel

01/07- Grupo de Dança: Estúdio A, Ritmo Quente. Atrações musicais: ChrystianBusciolano, Thiago Silva &Alexandre

02/07 – Grupo de Dança: Ritmix, Rekebra, Conexão Bahia, Love Dance. Atração Musical: Grupo Já é.

06/07 – Grupo de Dança: The King’sCrew, Rekebra. Atrações Musicais: Jonathan, ChrystianBusciolano, Montilla Com Mel.

07/07 – Grupo de Dança: Swing Legal, Love Dance, Gingado, Cia Sensação. Atração Musical: Grupo Quintessência

08/07 – Grupo de Dança: Guerreiros da Fé, Cia Conexão Bahia. Atrações Musicais: Phuro Prazer e Latitude 10

09/07 – Grupo de Dança: Conexão Bahia, KarnaKids, Estúdio A. Atração Musical: Montilla Com Mel.

13/07 – Grupo de Dança: Swing Legal,Grupo Detona, Ritmo Quente. Atração musical: ChrystianBusciolano

14/07 – Grupo de Dança: Rekebra, Cia Sensação, Estúdio A. Atração Musical: Grupo Quintessência.

15/07 – Grupo de Dança: Caec Márcia Regina, Grupo Detona, Love Dance. Atração Musical: Banda TrueColors

16/07- Grupo de Dança: Grupo Detona, Cia Sensação, Ritmo Quente, Gingado. Atração musical: Grupo Já É

Praça Mário Covas (avenida Antenor Pimentel, 1473 – Morrinhos 1)

30/06 – Grupo de Dança: Cia Gingado, Cia Ritmo Quente. Atrações musicais: ChrystianBusciolano, Trio Pé de Serra com Miguel, Da Capela e Convidados

01/07 – Grupo de Dança: The King’sCrew, Grupo Gingado. Atrações musicais: Forrozão Montilla Com Mel, MulekaSapeka, Fillipe Lemos.

02/07 – Grupos de Dança: Cia Gingado, Grupo Swing Legal. Atrações musicais: Maguilima& Vera Silva e Latitude 10

Praça do Povo (avenida Mussa Gaze, s/n – Santa Rosa)

30/06 – Grupos de Dança: Caec Santa Rosa, Grupo Rekebra, Grupo Swing Legal, Estúdio A. Atrações Musicais: Montilla Com Mel e Adriana Rodrigues

01/07 – Grupo de Dança: Cia Sensação, Grupo Rekebra, Caec Márcia Regina, Love Dance. Atrações Musicais: Jhonatan, Delírios do Forró, Fillipe Lemos.

02/07 – Grupo de Dança: The King’sCrew, Estúdio A, Cia Sensação, Ritmo Quente. Atrações musicais: ChrystianBusciolano e MulekaSapeka

Santa Cruz dos Navegantes – Centro Esportivo Santa Cruz dos Navegantes (Estrada Santa Cruz dos Navegantes, s/n – antiga sede náutica do Clube Saldanha da Gama)

24, 25 e 26/06 – Mc Gui (Cover), Mamonas Assassinas (Cover) , Simone e Simaria (Cover), Quadrilha infantil e Grupo Os Anjinhos. Atração musical: Fillipe Lemos e Grupos locais convidados

30, 01 e 02/07 – Mc Gui (Cover), Mamonas Assassinas (Cover) , Simone e Simaria (Cover), Quadrilha infantil e Grupo Os Anjinhos. Atração musical: Fillipe Lemos e Grupos locais convidados

Perequê – Praia do Perequê

23, 24, 25/06 – Grupo de Dança Conexão Bahia, Quadrinhas escolares, shows diversos.

30/06, 01e 02/07 – Grupo de Dança Conexão Bahia, Apresentações de Dança com os artistas locais, show diversos, procissão dos barcos de São Pedro.

Foto: Divulgação