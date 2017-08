Guarujá representa Baixada Santista na Elephant Parade

O elefante Paulão, obra de um professor de artes do Guarujá, estará entre 85 esculturas em tamanho real de bebês elefantes nas ruas de São Paulo

Na Elephant Parade, uma exposição de arte nas ruas paulistanas que começa nesta terça-feira, 1º de agosto, Thiago de Almeida Reis, professor de artes da rede municipal de ensino do Guarujá, representará a Baixada Santista com a escultura denominada Paulão. Patrocinada pela Pison Joalheria, a obra ficará exposta no cruzamento das avenidas Brigadeiro Faria Lima e Rebouças.

A Elephant Parade é uma mostra itinerante, realizada em várias cidades do mundo, e reúne dezenas de esculturas do tamanho real de bebês elefantes decoradas por artistas locais. Edições limitadas de miniaturas e outros produtos são criados a partir das esculturas para venda.

No fim da exposição, em outubro próximo, as esculturas dos bebês elefantes serão leiloadas e parte do valor arrecadado será destinada a obras de filantropia, à Elephant Family, entidade focada na preservação de elefantes, e 15% será destinado aos artistas participantes.

Depois de ficarem expostas nas vias públicas durante todo o mês de agosto, em setembro, as 85 esculturas de bebês elefantes serão exibidas no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

Foto: Divulgação / PMG

