Guarujaense é primeiro colocado em ranking nacional

Foto:Divulgação/PMG

Guarujá

Na última edição da Corrida Internacional de São Silvestre, o guarujaense Carlos Pierre conquistou a prata e já inicia a temporada de 2017 com a conquista da primeira colocação no ranking da Yescom, divulgado na quinta-feira, 12. A entidade é responsável pela organização das principais provas da modalidade, tais como a Volta Internacional da Pampulha e a Meia Maratona de São Paulo.

Em 2016, Pierre competiu na modalidade para cadeirantes e sagrou-se campeão de provas como a 20ª Meia Maratona Internacional do Rio, a 10ª Meia Maratona Internacional de São Paulo e a 18ª Volta Internacional da Pampulha, além de ser vice-campeão da 92ª Corrida Internacional de São Silvestre e da 22ª Maratona Internacional de São Paulo. Com estes resultados, o paratleta obteve, ao todo, 1400 pontos no índice técnico da lista. Atualmente, o esportista integra o quadro de atletas da Associação Paradesportiva da Baixada Santista (APBS), estabelecida em Guarujá.

O atletaconta que, inicialmente, nem almejava a primeira colocação, mas aproximar-se dela. Ele explica: “Não esperava ficar em primeiro, mas esperava ficar próximo do meu adversário Heitor Mariano, que liderou o ranking nos últimos três anos. A primeira colocação foi uma baita conquista”.

De acordo com o coordenador geral da APBS, Moisés Fabrício, Pierre é um dos grandes ícones da associação. Ele comenta: “Esse resultado é extremamente gratificante para o clube inteiro. Ele mais uma vez entra para a história de Guarujá. É o primeiro atleta cadeirante da cidade a ser campeão de provas tão importantes. Hoje ele é uma das nossas principais bandeiras”.

A próxima competição a qual participará o maratonista guarujaense é a 11ª Meia Maratona Internacional de São Paulo que ocorre no dia 19 de fevereiro. O evento também será o primeiro do calendário de 2017 da Yescom e valerá pontos para o próximo ranking.

Carlos Pierre é beneficiário do programa Bolsa Atleta e tem apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Seela) de Guarujá.