Guarujaense Gabriel Cristiano conquista vaga para Mundial de Natação

Paratleta venceu as provas de 100m livres, 100m borboleta e 50m livres no torneio Loterias Caixa Swimming Open Championship

O nadador Gabriel Cristiano Silva de Souza representará Guarujá no Mundial de Natação, que ocorrerá no segundo semestre no Campeonato Mundial do México. O paratleta obteve a vaga após sair vitorioso em três categorias do Open Brasil Loterias Caixa 2017, disputado no último fim de semana na capital.

O guarujaense venceu as provas de 100m livres, 100m borboleta e 50m livres. Na última, bateu o recorde das Américas, ao completar o percurso em 17´06s, o que lhe garantiu a vaga no mundial.

A competição contou com participantes de oito países e reuniu cerca de 170 atletas, divididos dentre mais de 50 equipes. Gabriel competiu na categoria para amputados de grau S8 e integrou o time da Associação Paradesportiva da Baixada Santista (APBS), que tem base em Guarujá e encerrou a competição com a nona colocação no ranking geral de clubes.

Gabriel fala sobre os preparativos para o Mundial do México: “Venho treinando de segunda a sábado para isso. A expectativa é de que seja incrível, por ser o meu o primeiro Mundial. Agora é chegar lá para brigar contra os melhores do mundo”. O competidor treina,atualmente,no Centro Paraolímpico Brasileiro em São Paulo, com uma rotina de treino de 12 horas semanais.

Foto: Divulgação