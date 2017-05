Guarujaense Thaynã Higor é tetracampeão mundial de parajiu-jitsu

Com apenas 19 anos de idade, Higor já conquistou títulos nacionais e internacionais

Vencedor nos três últimos mundiais organizados pela Confederação Brasileira Paradesportiva de Jiu-Jitsu (CBPJJ), o paratleta guarujaense Thaynã Higor Cruz da Silva sagrou-se tetracampeão mundial de jiu-jitsu adaptado, após vencer nas categorias de pesagem ‘até 85 quilos’ e ‘Absoluto’ no Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Professional deste ano. O jovem tem apenas 19 anos e pratica a modalidade há seis. Ele possui dois títulos nacionais (2015 e 2016) além das conquistas internacionais.

A competição foi realizada pela United Arabe Emirates Jiu-Jitsu Federation (UAEJJF) e ocorreu na cidade de Abu Dhabi,nos Emirados Árabes. O evento contou com 54 paratletas provenientes de países como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Japão, Cazaquistão, Mongólia e Bélgica.

Para conquistar tal feito, o arte marcialista que sofre de uma sequela no braço esquerdo, manteve uma rotina árdua de cinco horas em treinamentos diários. “Eu treinei bastante a questão da adaptação do meu braço esquerdo. Procurei bastante o fortalecimento dele porque eu sentia dores quando lutava. Por não movimentá-lo muito, tive um treino forte de preparação para desenvolvê-lo melhor nas lutas. Foi isso o que eu mais prezei”, ressaltou.

Além de disputar contra os paratletas, Thaynã também competiu na categoria comum da modalidade, onde acabou sofrendo uma lesão. No entanto, o ocorrido não atrapalhou o lutador na busca pelo ouro. “Pela categoria ‘absoluto’ lutei contra um atleta de 120 quilos, que no decorrer do combate caiu em cima do meu joelho, e acabei me contundindo. Na luta seguinte, procurei manter o sangue quente e resguardar a parte lesionada pra continuar lutando”, contou.

Recentemente homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o paradesportista atualmente se prepara e busca patrocínios para viabilizar sua ida ao próximo torneio da UAEJJF: o Abu Dhabi Grand Slam Jiu Jitsu World Tour 2017-18. A disputa será no dia 15 de julho, em Tokyo, Japão. Os interessados em apoiá-lo, podem entrar em contato nos telefones (13) 97413-6994 e (13) 97413-6717 ou pelo e-mail thaynanhigor@gmail.com.

Foto: Divulgação