Guarujaenses na seleção júnior de handebol de areia

Guarujá

Três adolescentes de Guarujá foram selecionados para integrar a seleção júnior de handebol de areia e representar o Brasil no campeonato pan-americano do esporte. Os jogadores de linha Sérgio Lima e Marcos Ribeiro com o goleiro Thiago Ferreira, todos com idades entre 15 e 16 anos, foram convocados pela seleção brasileira no dia 1º de fevereiro e embarcaram já no dia 8 com destino a João Pessoa, na Paraíba, para iniciar o treinamento.

Os jovens integram a equipe de handebol da Associação de Moradores do Bairro Nova Primavera (AMBNP-Guarujá) e foram escolhidos após destacarem-se no Campeonato Brasileiro de Handebol de Areia, na categoria cadete (15 a 16 anos). No torneio, realizado em novembro no Rio de Janeiro, a equipe conquistou a quinta colocação.

O técnico da equipe da AMBNP-Guarujá, Fábio Marques, comentou que, além de ser uma excelente oportunidade para os atletas escolhidos, também gera um incentivo extra para os demais jogadores da equipe. O treinador comenta: “A convocação é fundamental para estimulá-los a continuarem competindo e se desenvolvendo na modalidade. Além disso, é a primeira vez que convocam uma seleção juvenil. Com isso, eles vão fazer parte da história”. Segundo destacou, a convocação significou também uma vitória para a associação, que já trabalha com o esporte há alguns anos.

O atleta Sérgio Lima comenta a convocação: “Sempre trabalhei muito para conseguir isso. Pra mim ainda não caiu a ficha, acho que só vai cair mesmo quando eu chegar lá e ver os outros jogadores e a comissão técnica. Espero um bom resultado lá”.

A fase de treinamento dos atletas segue até o dia 18 de fevereiro. A competição pode classificar a seleção brasileira para o Campeonato Mundial e ocorrerá entre os dias 20 e 25 de fevereiro, no Paraguai. Os jovens têm apoio da prefeitura de Guarujá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Seela).

