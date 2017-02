Handebol feminino de Santos faz seletiva amanhã

A equipe do Santos/Cepe/Fupes, feminino, realiza seletiva para as categorias juvenil (nascidas em 1999 ou 2000) e júnior (1997 ou 1998), a partir das 17 horas, na Arena Santos (avenida Rangel Pestana, 184, Vila Mathias). Os times irão disputar neste ano o Campeonato Paulista, os Jogos Regionais e os Jogos Abertos.

As interessadas devem entrar em contato com o diretor Eduardo Freire (eduardo38@uol.com.br ), com a treinadora Monica Neves (monykneves@bol.com.br ) ou com o auxiliar técnico Vilmar Casimiro (profvilmarcasimiro@hotmail.com).

Para participar é obrigatório apresentar o RG. As selecionadas terão direito a moradia, alimentação, ajuda de custo e faculdade. O Santos/Cepe/Fupes tem apoio do Sindipetro LP.

Foto Secom/Santos