Homem assalta caixa de ônibus no Mangue Seco

Um motorista de ônibus de Bertioga registrou boletim de ocorrência na tarde de sexta-feira, 12, após ser assaltado por um indivíduo encapuzado, de estatura média e com arma em punho. Foram roubados R$ 48 do caixa.

O suspeito subiu no veículo em um ponto de ônibus próximo à localidade conhecida como Mangue Seco, no bairro Rio da Praia, e, anunciou o assalto. Ele levou o dinheiro usado como troco, desceu no mesmo local, pegou uma bicicleta que estava na calçada e fugiu. O suspeito ainda não foi identificado.

Foto: Reprodução/Internet