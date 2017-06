Homem cobra R$ 700 para devolver celular e é preso em Santos

Milton Matunaga Junior, 27, foi preso em flagrante no José Menino, em Santos

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após exigir a quantia de R$ 700 para devolver um celular ao dono. Milton Matunaga Júnior foi detido por extorsão na Praça Isabel, no Morro do José Menino, em Santos, na noite de quinta-feira, 22.

Ele foi localizado por investigadores do 7º Distrito Policial de Santos, sob o comando da Delegada Ligia C.V. Ribeiro de Melo, que passaram a monitorar o aparelho telefônico. Quando detido, Milton estava com o celular da vítima no bolso. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Cadeia Pública de Santos.

Foto: Divulgação/Polícia Civil