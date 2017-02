Homem desaparece após ter surto

Foto Divulgação/Polícia Civil

João Januario de Lima Sobrinho, de 52 anos, está desaparecido desde segunda-feira, 30, quando saiu da casa da enteada, no Centro de Bertioga. Ele teria sido visto pela última vez entrando no trecho de mata da rua Manoel Gajo, no bairro Albatroz.

De acordo com um familiar, o homem mora no Rio Grande do Norte e, após passar uns dias em sua residência, começou a ter alucinações. Ele teria chegado a dizer “que alguém queria matá-lo”. João Januario saiu por volta das 20 horas e não retornou.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de João pode entrar em contato pelos telefones (13) 99734 4332 e (13) 98208 8245.