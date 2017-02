Homem dirige por 20 km sem perceber defunto no carro

Cleonei Santos, de 27 anos, só reparou no defunto quando passou em uma lombada

Um agricultor de Arandu, no interior de São Paulo, dirigiu por 20 km sem perceber um passageiro diferente no banco de trás. Cleonei Santos, de 27 anos, só reparou no homem morto quando passou em uma lombada. Ele tentou tirar o homem do carro, mas percebeu que o corpo estava duro e frio, então chamou a polícia.

De acordo com Santos, ele tinha ido visitar a namorada no dia 8 de janeiro, em Avará, cidade vizinha e estacionou o veículo em frente à casa. Os dois saíram a pé para almoçar, quando voltou, despediu-se da namorada e dirigiu de volta para casa. Ele não se lembra de ter travado o veículo.

A Polícia Civil afirmou que o morto é morador do mesmo bairro da moça e foi identificado por familiares. Eles disseram que a vítima, de 37 anos, tinha problema de alcoolismo. A polícia acredita que o homem pode ter passado mal e entrado no carro para descansar.

