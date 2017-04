Homem é assaltado por dupla em frente à Caixa Econômica Federal

Dupla de homens armados levaram R$ 3.500 de vítima no centro de Bertioga

Um homem foi vítima de assalto em frente à Caixa Econômica Federal no início da tarde desta segunda-feira, 10, no centro de Bertioga. De acordo com o homem de 62 anos, dois homens armados já o aguardavam em uma moto vermelha.

Ele foi abordado antes de chegar à agência e reagiu. “Eles pegaram meu malote e tentaram pegar minha corrente, aí eu reagi, de certa forma, segurei a mão dele e ele atirou, não sei como não pegou em mim”, explica a vítima.

O assalto ocorreu por volta das 13 horas e os bandidos fugiram levando R$ 3.500,00 que seriam utilizados para pagamento de impostos. Ainda de acordo com a vítima, o indivíduo que o assaltou utilizava uma arma prateada, é moreno, magro e aparentava usar aparelho nos dentes; a vítima não conseguiu enxergar o homem que estava na garupa.

Foto: JCN