Homem é detido ao furtar interior de veículos na praia de Itaguaré

Anderson Clécio Batista dos Santos, de 44 anos, foi preso pela Polícia Militar no domingo, 23, após furtar o interior de dois veículos na entrada da praia de Itaguaré, em Bertioga. Esta é a 9ª vez que o criminoso é preso pelo mesmo crime. Ele também possui quatro processos de furto e um de corrupção ativa.

O indivíduo foi visto por uma testemunha organizando diversos pertences no interior de um veículo Nissan/March cinza com um comparsa na entrada de acesso à praia. Ao perceber uma viatura da PM, a testemunha deu sinal e descreveu que viu. Os policiais tentaram abordar a dupla, mas os dois fugiram para a mata.

Anderson foi detido, mas o outro conseguiu fugir atravessando o canal a nado. Anderson estava com as chaves do veículo, onde estavam os pertences das vítimas e os documentos do carro, em nome do fugitivo Ariel Levi Silva do Nascimento Santos.

As vítimas foram acionadas e reconheceram seus pertences no veículo: dois notebooks, dois aparelhos celulares, uma mochila de couro preta, R$ 101,35, 17 moedas estrangeiras e uma bolsa de couro preta.

Anderson foi indiciado e encaminhado à Cadeia Pública após confessar o crime e a participação de Ariel nos furtos. Os pertences foram devolvidos às vítimas.

Marina Aguiar

