Homem é detido em tentativa de furto à residência no Indaiá

A Polícia Militar conseguiu deter um furto a residência na noite de segunda-feira, 21, no bairro Indaiá. Gilmar Gonçalves, de 33 anos, foi preso em flagrante no local do roubo após separar quase R$ 3 mil reais em produtos para levar com a ajuda de um comparsa. O segundo indivíduo fugiu sem ser identificado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender um possível furto. Quando chegaram à residência, murada e com portão fechado, pularam o muro e perceberam que a janela da cozinha estava arrombada. Também se depararam com diversos produtos separados do lado de fora da casa, como lavadora de alta pressão, cortador de grama, televisão, tablet, ferro de passar roupa, bebidas e roupas.

Gilmar, um dos autores do crime, foi encontrado logo depois e preso em flagrante. Seu comparsa fugiu e não foi identificado. Os pertences foram devolvidos à vítima.

Foto: Reprodução/Internet