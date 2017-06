Homem é encontrado morto em pousada

A vítima foi espancada até a morte em quarto de pousada onde residia. Caso segue sob sigilo

Um homem de 42 anos foi encontrado morto, na tarde de quinta-feira, 22, no quarto de uma pousada na qual residia, localizada no bairro Jardim Albatroz, em Bertioga. A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h30, quando um colega de trabalho de João Carlos Ferreira estranhou sua ausência no serviço, naquele dia. Ao chegar à pousada, os policiais constataram que a porta do quarto de João estava trancada e que as chaves sumiram, inclusive a da entrada da pousada, o que os levou a presumir ser ela utilizada para a saída do suspeito. A PM conseguiu abrir parte da janela, de onde pode verificar que João Carlos Ferreira estava caído no chão com as mãos amarradas para trás e uma cadeira sobre a sua cabeça. De acordo com informações do boletim de ocorrência, João havia tido uma discussão no dia anterior com uma pessoa ainda não identificada. O caso foi registrado na Delegacia de Bertioga e segue sob sigilo policial.

Bertioga

Da redação

Foto: Reprodução/Internet