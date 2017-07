Homem é esfaqueado por companheiro

O agressor fugiu após agredir o companheiro, com golpes de faca e pauladas, mas se entregou à polícia na manhã de ontem

Um homem de 40 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite de domingo, 2, no bairro Rio da Praia, em Bertioga. De acordo com informações da Polícia Civil, tanto o agressor quanto a vítima eram usuários de crack, e, no momento da ocorrência, ambos estavam sob o efeito do entorpecente.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer até o hospital da cidade, pois uma pessoa acabara de sofrer golpes a facada. No local, os policiais encontraram um familiar da vítima que informou saber do ocorrido por intermédio de vizinhos próximos. Antes de fugir, o agressor Marcos Mugnom Batista teria avisado,a pessoas que passavam pela rua, que havia esfaqueado alguém dentro de sua residência.

Segundo o delegado Sergio Lemos Nassur, o autor provavelmente teve um surto psicótico por conta do efeito da droga e então desferiu facadas no tórax e na cabeça do companheiro, além de agredi-lo com um pedaço de pau. Marcos se entregou as autoridades na manhã de segunda-feira, 3, confessou o crime e afirmou estar arrependido. Ele aguardará o julgamento em liberdade.

Foto: JCN

Leia mais: Corpo é encontrado em praia do Maitinga