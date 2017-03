Homem é morto após discussão no Jd. Vicente de Carvalho

Carlos Costa foi morto no domingo, 26, após ser atingido por três tiros. Polícia se diz prestes a solucionar o caso

Bertioga

Uma discussão ocorrida no Jardim Vicente de Carvalho culminou com o homicídio de Carlos Cleber Aparecido Costa, de 31 anos. O suposto autor do crime, conhecido pelo vulgo Mineiro, ainda não foi preso, no entanto, a Polícia Civil afirmou estar prestes a solucionar o caso.

O crime ocorreu por volta das 21 horas de domingo, 26, quando, segundo testemunhas, o assassino teria efetuado três disparos contra a vítima após uma discussão. Carlos chegou a ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por populares, mas não resistiu.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência conseguiram uma informação sobre o suspeito dos disparos, identificado pelo apelido de Mineiro. A Polícia Civil revelou que o caso está prestes a ser solucionado.

Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser passadas para a polícia por meio do Disque Denúncias, pelo telefone 181. Não é necessário se identificar.

Foto: Reprodução/Facebook