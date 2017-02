Homem é preso com 34 tijolos de maconha

A maconha foi encontrada no bagageiro de um ônibus e seria entregue em São Sebastião

Uma blitz da Polícia Militar contra tráfico de drogas, no bairro Caiubura, resultou na prisão em flagrante de Leandro Araújo de Lima, na tarde de terça-feira, 21. Ele transportava uma mala com 34 tijolos de maconha, em um ônibus intermunicipal, no trecho entre Santos e Caraguatatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante a abordagem, no Km 232 da rodovia Rio-Santos, a polícia solicitou a documentação e bagagem de Leandro, que afirmou não possuir. Mas, após revista, os policiais encontraram o comprovante de encaminhamento de bagagem. No bagageiro, foi identificada a mala com 19 quilos e 865 gramas da droga.

Ao ser questionado, Leandro disse que pegou a maconha no Guarujá e ganhou R$500 para levá-la até o bairro de Boiçucanga, em São Sebastião. Ele foi encaminhado à Delegacia de Bertioga e responderá por tráfico de drogas.

