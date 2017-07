Além do crack, também foram encontradas 35 porções de maconha e 15 pinos de cocaína; o traficante já foi preso pelo mesmo crime em dezembro de 2011

Um homem acusado de traficar drogas em Boraceia foi preso em flagrante na manhã de sexta-feira, 14, durante patrulhamento rotineiro da Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar ao bairro, os policiais avistaram dois homens próximos a uma mata na rua Comendador Lino Frescht em atitude suspeita; um deles abaixou-se para pegar algo que estava guardado no meio do mato e entregou ao outro rapaz, que saiu rapidamente do local.

Os policiais se aproximaram de um dos suspeitos, identificado como Antonio Gutenberg de Sousa, de 28 anos. Em revista, as autoridades encontraram com ele somente a quantia de R$ 20 em espécie, entretanto, próximo ao acusado localizaram uma sacola plástica com 50 pedras de crack, 15 pinos de cocaína e 35 porções de maconha. Antonio foi levado à delegacia de Bertioga e indiciado por tráfico de drogas. Ele foi preso pelo mesmo crime em dezembro de 2012.

Foto: JCN

