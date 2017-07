Homem é preso com 51 tabletes de maconha

Além dos tabletes, a polícia também encontrou 246 pedras de crack e uma porção a granel da droga

Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira, 30, após ser encontrado com tabletes de maconha e porções crack, no bairro Jardim Boa Esperança, em Guarujá. De acordo com informações da Polícia Civil, depois de um mês de investigações, os policiais chegaram até Jeová Silva de Souza.

Com ele, estavam 51 tabletes de maconha prensada, 246 pedras de crack e uma porção a granel da droga. As investigações foram comandadas pelos policiais Manoel Cruz, Wellinton Miranda, sob comando de Nei Gomes. O caso foi registrado no 1º DP de Guarujá, onde continuam as investigações. O traficante permanece à disposição da Justiça.

Leia mais: Traficante é flagrado pela PM no núcleo Ana Paula