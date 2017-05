Felipe Vieira Bonafé, 37, praticava roubos com mais dois indivíduos em um Golf branco

Um indivíduo de 37 anos foi detido por volta das 21h30 de sábado, 6, no núcleo Ana Paula, localizado no bairro Rio da Praia. Felipe Vieira Bonafé é de São Sebastião e estava praticando roubos com mais dois homens, em um veículo Volkswagen/Golf branco.

Pouco antes de ser abordado pela polícia, Bonafé e seus comparsas tentaram assaltar um guarda Civil Municipal (GCM) de Bertioga. Entretanto, houve troca de tiros e os bandidos fugiram. O meliante foi encontrado sozinho próximo à avenida Anchieta com uma arma calibre 38. Ele foi detido pelos soldados Thierre e Andyson, da Polícia Militar, e confessou o crime.

O suspeito foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Bertioga, onde foi dada voz de prisão ao indiciado. O GCM, vítima de tentativa de roubo, reconheceu o suspeito como autor do crime. A polícia pede às vítimas, que reconhecerem o indivíduo, para procurarem a delegacia e denunciá-lo. O telefone é (13) 3317-1411.

Foto: Divulgação