Homem é resgatado pela Marinha após prática de stand up paddle

Professor não conseguiu remar contra a corrente e esperou ajuda da Marinha na boia 6

O professor Diego Ramires, de 31 anos, precisou ser resgatado pela Marinha do Brasil na sexta-feira, 6, em Santos. Ele saiu da Ponta da Praia, em Santos, de stand up paddle (SUP) rumo a praia Cheira Limão, ao lado da Praia do Góes, em Guarujá. Entretanto, ao tentar voltar para Santos, ele não conseguiu remar contra a correnteza.

Exausto, Ramires esperou por ajuda na boia 6, um equipamento utilizado para orientação de navios no Canal de Navegação, a mil metros da margem de Santos. Após quase uma hora, os oficiais do Navio Patrulha Gurupá (P46), da Marinha do Brasil, resgataram o professor.

Foto: Divulgação/Marinha do Brasil