Suspeito furtou materiais em uma obra, em São Lourenço, e, depois, tentou apagar rastros das câmeras de segurança

As câmeras de segurança da Associação dos Amigos de São Lourenço e Itaguaré flagraram o momento em que um homem encapuzado furtou os computadores da guarita da associação, na entrada de São Lourenço, na madrugada de quarta-feira, 10. Momentos antes, o criminoso furtou R$ 4 mil reais em pisos, cubas e molduras de gesso de uma construção do bairro. A polícia civil conseguiu recuperar os produtos levados.

Pelas imagens é possível identificar um carro Fiat/Strada branco em alta velocidade, na avenida Quinhentos e Vinte, único acesso ao bairro, por volta das 4h30. Duas pessoas estavam no veículo e seguiam em direção ao centro da cidade, mas o veículo parou e um deles voltou para furtar o computador da guarita, com intenção de eliminar os rastros. Entretanto, as imagens das câmeras de segurança estavam armazenadas em outro local.

Os investigadores da polícia civil Fábio Ferreira Machado e Fernanda Salgado trabalharam nas buscas do suspeito e localizaram o veículo e a residência do proprietário. Na casa, foram encontrados os materiais de construção, o computador da guarita e outros produtos eletrônicos. Todos os pertences foram devolvidos às vítimas.

O proprietário do veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Bertioga, mas alegou que emprestou o carro a um colega e aceitou os produtos de roubo de outra pessoa, como pagamento de uma dívida. Ainda não se sabe se o averiguado é a mesma pessoa dos vídeos. O suspeito chegou à delegacia com um advogado, pagou a fiança e responderá o processo em liberdade provisória.

Marina Aguiar

Foto: Reprodução/Câmeras de Segurança