Homem rouba celular em ponto de ônibus

A abordagem aconteceu em um ponto de ônibus, próximo ao Supermercado Krill

Marcelo Iazzetto, de 39 anos, foi preso em flagrante, no início da noite de sábado, 17, após roubar o celular de um jovem que estava em um ponto de ônibus localizado na avenida Anchieta, próximo ao Supermercado Krill, no centro de Bertioga. Ele já possuía passagem pela polícia pelo mesmo crime, realizado em dezembro do ano passado, no município de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que Marcelo passava de bicicleta por ele quando arrancou o celular de suas mãos, e fugiu sentido rua João Ramalho. Ele afirmou ter gritado “pega ladrão” e um motorista, que passava pelo local, conseguiu deter Marcelo com a ajuda de populares. Em depoimento, o criminoso disse à polícia ter achado que a vítima era um amigo e que estava apenas fazendo uma brincadeira. O rapaz recuperou o celular, e a bicicleta, em posse do ladrão, foi apreendida.

Após ser conduzido para a Delegacia de Bertioga, Marcelo foi encaminhado para a Cadeia Pública de Guarujá.