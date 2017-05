Homem tenta degolar ex-companheira

A vítima estava separada há alguns meses e afirmou ser ameaçada constantemente pelo ex

Um homem foi preso em flagrante, na noite de sexta-feira, 19, após estrangular e tentar degolar a ex-companheira, no bairro Jardim Raphael, em Bertioga. A vítima estava separada há alguns meses e disse que era ameaçada pelo ex.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h30. No local, a vítima informou aos policiais que Paulo Sergio da Silva Souza, de 36 anos, havia pedido para que ela fosse até a sua residência, a fim de conversar. Quando a mulher chegou a casa, Paulo estava embriagado e passou a estrangular a vítima, que sangrou pela boca em decorrência do enforcamento.

A ex-companheira conseguiu se soltar e tentou buscar ajuda, mas o homem correu atrás dela com uma garrafa quebrada, ferindo-a no pescoço. Na segunda tentativa de machucar a vítima, os vizinhos conseguiram conter o indiciado. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Bertioga. Levada ao hospital, a mulher recebeu atendimento e, em seguida, liberada.

Foto: JCN