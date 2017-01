Homem tenta furtar restaurante mas é detido por moradores

Foto: Reprodução/Google Earth

Marina Aguiar

José Roberto Gomes Junior, de 20 anos, foi preso na noite de segunda-feira, 30, após tentar furtar a caixa registradora do restaurante La Torre, no Indaiá. O homem foi detido por moradores até a chegada da Guarda Civil Municipal, por volta das 23 horas.

O ladrão confessou que já entrou no local diversas vezes para furtar objetos, pela janela do banheiro do restaurante. A caixa registradora está avaliada em R$ 1.350,00 e foi devolvida ao proprietário. O meliante foi levado à Delegacia e preso em flagrante delito.