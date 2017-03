Homens assaltam passageira de lotação

Assim que a mulher entrou no veículo, quatro homens saíram do mato e anunciaram o assalto

Indivíduos armados assaltaram uma passageira de um veículo de lotação, na noite de sábado, 11, às 19 horas, assim que ela entrou no carro, em frente ao ponto de ônibus localizado na rodovia Rio-Santos (SP 55), no Km 17, altura do bairro Chácaras.

A vítima relatou à polícia que, quando o veículo preto “parecido com um Sandero” parou e o motorista disse que era lotação, ela entrou. Mas, logo em seguida, quatro elementos portando duas armas saíram do mato e anunciaram o assalto. Ainda segundo a vítima, dois indivíduos estavam com o rosto coberto. Eles levaram seus documentos, um aparelho celular, e cartões de banco e de crédito.

Segundo ela, os assaltantes mandaram o motorista sair correndo e abandonar o veículo. Ela ainda informou algumas características dos assaltantes: um era magro, com aproximadamente 1,70m de altura e pardo. Ele trajava camisa escura. O outro era baixo e magro. E sobre os outros dois, ela informou apenas que eram magros e estavam com o rosto coberto.

O caso foi registrado na delegacia de Bertioga. O motorista não registrou boletim de ocorrência.

Foto JCN